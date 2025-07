Vaza áudio comprometedor sobre Zé Felipe em vídeo de Virginia Fonseca

Um áudio inusitado, captado de forma despretensiosa por Virginia Fonseca, continua dando o que falar nas redes sociais. No vídeo, a apresentadora do SBT mostra momentos da rotina familiar, mas o que chamou a atenção dos internautas foi um comentário feito ao fundo, durante uma conversa entre convidados na mansão da influenciadora.

Sem que a identidade do autor da fala fosse revelada, os seguidores logo captaram a frase: “O Zé Felipe pegou a bailarina… eu não esperava!”, disse uma pessoa enquanto conversava com Margareth Serrão, mãe de Virginia.

A gravação reacendeu rumores sobre a separação do ex-casal. Desde o anúncio do fim do casamento de cinco anos, circulam especulações de que Zé Felipe teria se envolvido com uma de suas bailarinas — algo que o cantor nega veementemente.

VEJA TAMBÉM

Em um desabafo recente, Zé criticou a propagação da fake news e reforçou que jamais traiu a ex-mulher: “Tem uma coisa que vem me incomodando, desde que a gente anunciou a separação… Que é do mesmo repórter que falou que eu era namorado do Kevinho. Ele falou que eu traí a Virginia com a bailarina, mano? Pelo amor de Jesus Cristo…”, afirmou.

O artista ainda destacou a importância de desmentir boatos para que eles não ganhem força com o tempo: “E eu tô só vindo aqui, porque é óbvio que é mentira. Mas a gente sabe: uma mentira contada várias vezes, acaba virando verdade, se ninguém desmentir. Então, pelo amor de Deus, eu nunca traí a Virgínia, nunca traí minhas filhas, minha família, tá?”, reforçou.

Zé também comentou sobre uma foto que circula como “prova” do suposto envolvimento, minimizando o conteúdo: “Até tem foto em camarim com a mão no ombro, e é isso. As bailarinas não cumprimentam assim, ó… Eu respeito… Só que aí a mentira vai virando verdade. Aí é 'não sei o quê, não sei o quê', e você não fala nada, fica de boa... E vira verdade. Mas agora deu. Acabou. Quer falar mentira? Prova. Porque a verdade é uma só", concluiu.