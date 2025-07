Após término, MC Daniel é chamado de abusivo por amigo de Lorena

O término entre MC Daniel e Lorena Maria pode ter acontecido em clima de paz, mas bastidores da relação vieram à tona por meio de um desabafo feito por Rapha Werneck, amigo da influenciadora.

Pelas redes sociais, ele afirmou que Lorena viveu um “livramento” ao se separar do cantor, e usou adjetivos como “tóxico”, “abusivo” e “agressivo” para descrevê-lo.

Nos stories, Rapha não citou nomes diretamente, mas fez duras críticas ao comportamento de um homem que se diz religioso, mas, nos bastidores, trata a mulher com desprezo e ofensas. “De que adianta fazer uma oraçãozinha e falar de Deus nas câmeras, se trata a esposa com palavras de baixo calão?”, disparou.

Logo em seguida, o influenciador foi mais direto e afirmou que tudo no relacionamento era encenação para as redes. “Tudo montado, tudo fake. Até o beijo precisava de câmera. Lorena se livrou. Nenhuma mulher merece isso”, escreveu ele, destacando que ainda tem muito a revelar sobre a convivência do ex-casal.

Um detalhe que chamou atenção dos internautas foi a curtida de Mel Maia, ex-namorada de MC Daniel, em uma das postagens de Rapha. A interação foi vista como um sinal de apoio às declarações feitas por ele, o que esquentou ainda mais os comentários nas redes.

Apesar da repercussão, MC Daniel não se manifestou sobre o caso. Lorena, por sua vez, desmentiu publicamente o amigo e preferiu não se aprofundar nas acusações.