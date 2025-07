Esposa de piloto implora que Dona Ruth devolva dinheiro do seguro

Quatro anos após o acidente aéreo que tirou a vida de Marília Mendonça e outras quatro pessoas, a divisão da indenização milionária ainda gera revolta. Euda Dias, ex-mulher do piloto Geraldo, pediu publicamente que dona Ruth Moreira, mãe da cantora, devolva parte do seguro destinado às famílias das vítimas.

Segundo ela, o valor deveria ter sido dividido igualmente entre todos. De acordo com Euda e George Freitas, pai do produtor Henrique Bahia, cada uma das cinco famílias deveria ter recebido uma parte dos 2 milhões de dólares pagos como seguro.

No entanto, dona Ruth teria sugerido que Marília, por ser uma artista de grande porte, merecia metade da quantia. Assim, Léo, filho da cantora, recebeu cerca de R$5,5 milhões, enquanto as demais famílias ficaram com aproximadamente R$1,4 milhão.

Ainda segundo os familiares, a proposta foi apresentada como uma decisão já tomada. “Eles já vieram com tudo pronto, como se fosse a única saída”, afirmou Euda. A apresentadora Keila Jimenez revelou que todos os envolvidos assinaram um termo de sigilo, o que impediu as famílias de falarem antes. Diante da indignação, o silêncio foi rompido.

O advogado de dona Ruth negou qualquer imposição e afirmou que o valor maior foi concedido por decisão judicial. Mesmo assim, os parentes das vítimas pedem que a consciência fale mais alto. “Gostaria que a família da Marília reconhecesse que esse dinheiro não era só deles”, disse Euda.

Dona Ruth também se pronunciou ao Fantástico e negou ter tratado diretamente do acordo com as famílias. “Não conversei com ninguém. Estava vivendo dois lutos”, disse, citando a morte do irmão, também vítima do acidente.