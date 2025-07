Justus e Ana Paula Siebert acionam Justiça após ataques à filha

Roberto Justus e Ana Paula Siebert tomaram uma atitude firme contra ataques direcionados à filha do casal, Vicky, de apenas 5 anos. Após a repercussão de uma foto em que a menina aparece usando uma bolsa de grife avaliada em R$14 mil, a criança passou a receber críticas e ofensas nas redes sociais.

Diante do nível das agressões, os pais decidiram mover uma ação criminal para proteger a família. O caso ganhou ainda mais repercussão após um professor da Universidade Federal do Rio de Janeiro fazer uma postagem no X, sugerindo que Vicky deveria ser colocada em uma guilhotina.

O comentário violento motivou a rápida reação do casal, que não aceitou calado tamanha agressão. A família acionou seu corpo jurídico para garantir que as responsabilidades sejam cobradas.

Roberto Justus afirmou nas redes sociais que, até então, não se incomodava com críticas, mas que desta vez a situação ultrapassou os limites. Ele ressaltou que não aceitaria ameaças contra sua família e que tomaria todas as medidas legais para proteger seus entes queridos e dar um exemplo.

A primeira audiência do processo está marcada para esta segunda-feira, 14 de julho. Em nota conjunta, o casal agradeceu o apoio recebido do público e manifestou confiança na Justiça. “Esperamos que a resposta seja exemplar para que situações como essa não se repitam”, diz o comunicado.