Música de Zé Felipe em post de Bella Campos levanta suspeitas

Bella Campos deixou os fãs com a pulga atrás da orelha neste domingo (13/7) ao compartilhar um vídeo nas redes sociais com trilha sonora de Zé Felipe. A atriz, que vive Maria de Fátima em “Vale Tudo”, curtiu um passeio de barco e publicou o momento com a música “Oh Garota Eu Quero Você Só Pra Mim”, parceria de Zé com DJ LC da Roça, Oruam e outros nomes do funk.

O detalhe não passou batido pelos seguidores, principalmente depois da recente aproximação dos dois. Bella e Zé começaram a se seguir no Instagram há poucos dias, o suficiente para alimentar rumores de um possível affair. A escolha da música, romântica e sugestiva, só aumentou a especulação.

No vídeo, Bella aparece relaxando em alto mar durante uma sessão de drenagem linfática dentro da água. Apesar de não mencionar o nome do cantor diretamente, o som escolhido bastou para os fãs associarem a publicação ao sertanejo recém-separado de Virginia Fonseca.

Zé Felipe está solteiro desde maio, quando anunciou o fim do casamento com a influenciadora. Eles foram casados por quase cinco anos e têm três filhos. Já Bella Campos segue sem assumir nenhum relacionamento desde o término com MC Cabelinho, com quem viveu um romance de idas e vindas até agosto de 2023.

A interação entre Bella e Zé pode até ser apenas amizade virtual, mas os fãs já estão de olho em cada curtida, música e story compartilhado. E pelo visto, vem mais movimentação aí nos bastidores das redes sociais.