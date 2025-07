Dia das Mães teria marcado início da briga entre Dona Ruth e Murilo

Durante entrevista ao “Fantástico”, Dona Ruth Moreira voltou a falar sobre a disputa judicial envolvendo a guarda do neto Léo, filho de Marília Mendonça com Murilo Huff. Embora tenha dito que sempre manteve uma relação respeitosa com o cantor, o advogado dela trouxe à tona um episódio que pode ter marcado o início do distanciamento entre os dois.

Participando da reportagem, o advogado Robson Cunha relembrou uma apresentação do Dia das Mães, na escola da criança, que teria causado desconforto em Dona Ruth.

De acordo com ele, Murilo foi o único homem presente no evento, o que teria gerado tensão. “Ela sempre acompanhou essas datas por ser a avó presente. Mas naquela ocasião, a presença do Murilo causou um certo incômodo, e isso acabou desencadeando discussões”, relatou.

A decisão judicial que deu a guarda definitiva ao pai de Léo apontou sinais de conflito e até mesmo possíveis indícios de alienação parental. Dona Ruth, por sua vez, nega qualquer atitude que tenha prejudicado o relacionamento entre o neto e Murilo.

Ela afirma que sempre incentivou a convivência entre os dois e que não entende o motivo do pedido de guarda ter sido feito. A defesa dela já recorreu da decisão e afirma ter provas que podem mudar os rumos do processo.