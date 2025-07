Lorena Maria sai em defesa de MC Daniel após ser chamado de fascista

O término do relacionamento entre MC Daniel e Lorena Maria continua gerando repercussão nas redes sociais. Desde que o cantor anunciou o fim da relação com a empresária, ele passou a ser alvo de críticas e ataques online. Diante da polêmica, um amigo próximo de Lorena decidiu se pronunciar.

Rapha Werneck, amigo da influenciadora, fez duras acusações contra MC Daniel por meio dos stories no Instagram. Em suas declarações, ele descreveu o cantor como “tóxico, abusivo, agressivo e enganador”, e afirmou que o funkeiro mantinha uma imagem de bom moço apenas para o público. “Lorena se livrou, sim. Nenhuma mulher merece um cara desses. Falso!”, escreveu.

Contudo, a própria Lorena veio a público para rebater as falas do amigo. Sem entrar em detalhes, ela negou as acusações e demonstrou surpresa com o ataque dirigido ao pai de seu filho, Rás. Aproveitou também para elogiar a postura de Daniel como pai.

"Daniel não é esse monstro que estão achando. Não acho que estou defendendo, apenas sendo justa. Só quero virar essa página, e tenho certeza que o Rás tem um ótimo pai. Nunca expus nenhum relacionamento e nem irei expor!", declarou.

Na sequência, a empresária reforçou seu desejo de manter a discrição e preservar sua imagem:

"Quero seguir com a minha paz e minha imagem sólida pelos meus trabalhos e não por exposições, brigas e confusões. Pra mim, acabou aqui! Não existe dependência emocional, só estou no meio do olho de um furacão e vou sair dele limpa, íntegra e sem prejudicar ninguém."