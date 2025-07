MC Daniel se defende após acusação de fotógrafa do parto: "Mentira!"

MC Daniel se pronunciou após as acusações feitas pela fotógrafa Aline Morais, responsável por registrar o parto de seu filho, Rás, fruto do relacionamento com Lorena Maria. A profissional alegou que foi ameaçada pelo cantor após um desentendimento relacionado à entrega dos vídeos do nascimento. Em resposta, o artista se defendeu com firmeza e apresentou sua versão dos fatos.

“Foi ela quem acabou com o momento de uma mãe e de um pai de primeira viagem. Se a Lorena permitir, eu coloco os áudios da Lorena triste sobre o que ela tornou o momento que era para ser especial”, iniciou MC Daniel.

O cantor relatou que a postura da fotógrafa foi inadequada desde o início e que ela já havia se desculpado com todos os envolvidos: “Parece que eles que foram pai e mãe no dia pela primeira vez. A fotógrafa já tinha pedido desculpa para mim, para a Lorena e para as nossas mães pelo desconforto e o quanto ela foi invasiva e mal-educada no dia. Ela chegou atrasada para gravar o trabalho de parto e queria ser médica, obstetra. Lorena estava claramente muito preocupada, e ela queria explicar como seria a indução, quantos dedos ela iria dilatar... isso estava mexendo comigo. Ali, não era o MC Daniel, mas o Daniel que estava sendo pai”, destacou.

O artista também criticou a conduta da profissional e de seu assistente no ambiente hospitalar: “Na cesárea, ela deixou a câmera de lado e foi falar para a Lorena que o bebê estava saindo, entre outras coisas. O menino, que foi com ela, foi com roupa de balada para o hospital, nem foi com uma roupa profissional, e estava fumando pod no hospital. Como pai e pessoa que contratou o serviço, não achei certo.”

Em outro trecho do desabafo, MC Daniel afirmou que a fotógrafa queria que seu assistente registrasse momentos íntimos do parto, o que foi prontamente recusado por ele e por Lorena: “No fim de tudo, ela queria que ele entrasse para gravar a Lorena no trabalho de parto. Lorena, sem roupa, chorando e com muita dor, não permitiu, e eu também não. É um direito nosso. Ia ter vídeo da Lorena nua no celular dele. Nem sei o que ele poderia fazer com isso”, declarou.

Por fim, além da postura considerada inadequada, o cantor lamentou o resultado final do trabalho prestado: “Foram sete horas de trabalho de parto, e eles entregaram bem pouco. Isso deixou todo mundo bem triste, principalmente a Lorena, que queria ter esse material”, concluiu.