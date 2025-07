Emmy divulga lista de indicados; veja quem são

A Academia de Televisão dos Estados Unidos revelou, nesta terça-feira (15/7), os indicados à 77ª edição do Emmy Awards, principal premiação da TV norte-americana. A cerimônia deste ano acontece em 14 de setembro, no Peacock Theater, em Los Angeles, com apresentação do comediante Nate Bargatze e transmissão pelo Paramount+.

Entre as produções com maior destaque, estão “Ruptura” (Severance), com múltiplas nomeações em categorias de atuação, direção e roteiro; “The Bear”, que segue consolidada como uma das comédias mais elogiadas da atualidade; e “The White Lotus”, que retorna com força em categorias de drama, com elenco recheado de nomes indicados.

Na categoria de Melhor Série de Drama, disputam títulos como “The Last of Us”, “The Diplomat”, “Andor” e “Paradise”. Já nas comédias, produções como “Hacks”, “Only Murders in the Building”, “Abbott Elementary” e a estreante “Ninguém Quer” se destacam. Kristen Bell, Jean Smart e Ayo Edebiri estão entre os nomes mais comentados do ano.

Nas categorias de minissérie, “Adolescência”, “The Penguin” e “Morrendo por Sexo” aparecem como favoritos. A atriz Cate Blanchett concorre por “Disclaimer”, enquanto Jake Gyllenhaal foi nomeado por “Presumed Innocent”, reforçando o peso das produções estreladas por grandes nomes do cinema.

Além das séries, realities como “RuPaul’s Drag Race” e “The Traitors” também receberam destaque. Já nos talk shows, as tradicionais atrações de Stephen Colbert e Jimmy Kimmel seguem firmes na disputa.