Bumbum de 130cm de Vanessa Ataides vira referência para russas

Vanessa Ataides, conhecida mundialmente como a mulher com o maior bumbum do Brasil -130cm-, acaba de dar mais um passo rumo à consolidação de sua imagem como símbolo estético e sensualidade internacional. Recentemente, a modelo foi procurada por uma equipe de televisão da Rússia, que viajou ao Brasil especialmente para conhecê-la pessoalmente — e, mais do que isso, para estudar de perto as proporções de seu corpo, considerado “um padrão de beleza desejado entre mulheres russas”.

A visita não foi apenas midiática: a produção russa trouxe consigo dois cirurgiões plásticos especialistas em estética corporal, que realizaram medições detalhadas das proporções do bumbum de Vanessa e coletaram imagens e referências para serem utilizadas em clínicas da Rússia, onde a procura por glúteos mais volumosos vem crescendo entre o público feminino.

“Fiquei surpresa e ao mesmo tempo lisonjeada. Nunca imaginei que meu corpo pudesse influenciar padrões de beleza em outro continente. Isso mostra que a sensualidade brasileira tem impacto global”, declarou Vanessa.

O episódio deverá ser exibido na televisão russa ainda este ano, e já gerou movimentação nas redes sociais da modelo, que conta com milhares de seguidores em diversos países.

Vanessa, que também é influenciadora digital e artista do chair dance e striptease, planeja agora expandir sua carreira com shows internacionais e novos projetos de mídia voltados para o público europeu.

“Meu corpo é fruto de muito foco, treino, alimentação, disciplina e algumas intervenções cirúrgicas. Hoje ele é minha marca registrada — e se serve de inspiração, fico feliz. Mas mais do que estética, quero representar a liberdade de ser quem somos sem medo do julgamento”, completou.