Roberto Justus move ação contra docente da UFRJ e cobra alta indenização

Roberto Justus e Ana Paula Siebert acionaram a Justiça contra o professor aposentado da UFRJ, Marcos Dantas, após comentários ofensivos direcionados à filha do casal, Vicky, de apenas cinco anos. O casal acusa o docente de danos morais e pede uma indenização de R$ 300 mil — sendo R$ 100 mil para cada um: Justus, Ana Paula e a criança.

Além do professor, o processo também mira a psicóloga Aline Alves de Lima, que teria feito publicações em apoio aos ataques. Contra ela, o casal também move uma ação no valor de R$ 300 mil, totalizando R$ 600 mil em pedidos de indenização.

A polêmica começou após o professor comentar "só a guilhotina" em uma publicação onde Vicky aparece segurando uma bolsa de grife avaliada em R$ 14 mil. A repercussão foi imediata e levou os pais da menina a se pronunciarem nas redes sociais.

“Dessa vez, nós vamos atrás dos nossos direitos. Já acionei todo o corpo jurídico. Não vou aceitar ameaças à minha família que são ridículas e sem o menor cabimento… Eu tenho muita pena dessa gente com tanto amargor no coração e tamanha maldade. Vamos tomar as providências”, declarou Roberto Justus.

Ana Paula também expressou indignação com o teor das mensagens: “Falaram que ‘só guilhotina resolve’. A pessoa escreveu isso! Depois de algumas horas, começou a ser denunciado e apagou, mas nós temos o print. É instigar a morte, o ódio — é inaceitável! Por isso estamos falando, porque é inaceitável.”