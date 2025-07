Ana Paula Siebert diz se continuará expondo filha com Roberto Justus na web

A polêmica em torno dos ataques direcionados à pequena Vicky, de apenas 5 anos, filha de Ana Paula Siebert e Roberto Justus, segue movimentando as redes sociais. Após receber uma série de mensagens ofensivas — algumas delas com teor extremamente grave — a influenciadora decidiu abrir uma caixinha de perguntas em seu Instagram, onde respondeu a uma dúvida recorrente entre os seguidores: ela continuará expondo a filha nas redes?

Apesar do episódio lamentável, no qual usuários chegaram a desejar a morte da menina, Ana Paula afirmou que não pretende deixar de compartilhar momentos da herdeira.

"Não, jamais. A Vicky é uma criança, não precisa ser exposta e nem teria capacidade de entender. Espero que ela cresça em um mundo melhor. Espero que, no dia em que ela tiver condições de entender, as pessoas sejam melhores. Desejo poder criar ela com educação e princípios fortes, para que ela jamais ofenda alguém dessa forma. Essa será minha maior riqueza e meu grande sucesso na vida!", declarou.

A onda de ataques teve início após Ana Paula publicar uma foto da filha segurando uma bolsa de grife avaliada em aproximadamente R$ 14 mil. O post gerou revolta entre alguns internautas, especialmente entre usuários que se identificam com ideologias políticas radicais. A partir daí, comentários violentos começaram a surgir, culminando em ameaças explícitas.

Um dos comentários mais chocantes veio do professor universitário Marcos Dantas, que escreveu "Só guilhotina", em resposta a uma referência à Revolução Russa e ao bolchevismo — uma frase que repercutiu negativamente e gerou forte indignação entre os seguidores da influenciadora.