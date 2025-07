Diagnosticado com doença, Manoel Carlos está sob cuidados médicos - (crédito: Instagram)

A atriz Júlia Almeida, filha do autor Manoel Carlos, compartilhou uma atualização sobre o estado de saúde do pai, que está com 92 anos e vive recluso desde sua aposentadoria em 2014. Em um comunicado divulgado nas redes sociais nesta quinta-feira, 18, ela revelou que o veterano da dramaturgia está sob cuidados médicos e sendo acompanhado de perto pela família.

Maneco, como é chamado pelos amigos, sofre de Parkinson e chegou a ser internado em janeiro após apresentar agravamento nos sintomas motores e cognitivos.

Desde então, ele tem se mantido afastado do público e da mídia. Segundo Júlia, a decisão pelo isolamento é do próprio autor, que sempre preservou sua privacidade.

No comunicado, a filha explicou que o pai está cercado por uma equipe de profissionais da saúde e recebe atenção constante de sua esposa, Elisabety, além dela própria. Júlia ainda ressaltou que está lidando com a situação de forma respeitosa e discreta, como o autor sempre preferiu ao longo da vida.

Em abril, o público teve um raro vislumbre de Manoel Carlos quando Júlia publicou uma foto ao lado dele, cuidando de uma planta em seu apartamento no Leblon, no Rio de Janeiro. A imagem comoveu fãs que acompanharam a carreira do escritor responsável por sucessos como “Por Amor”, “Laços de Família” e “Mulheres Apaixonadas”.