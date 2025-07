Preta Gil: Como foram os dias finais da cantora nos Estados Unidos?

Preta Gil passou seus últimos meses de vida em Nova York, onde buscava um tratamento experimental contra o câncer. Diagnosticada com quatro tumores, a cantora chegou aos Estados Unidos com a esperança renovada por medicamentos que estavam em fase final de estudo.

Apesar do momento delicado, ela seguia compartilhando mensagens positivas e fotos com seus seguidores, mostrando força e gratidão por estar viva. O plano de viajar foi revelado em entrevista ao "Fantástico", logo após uma internação de quase dois meses no Brasil.

Preta decidiu embarcar rumo aos Estados Unidos em abril, com acompanhamento no Virginia Cancer Institute, em Washington, e no Memorial Sloan Kettering Cancer Center, referência no tratamento oncológico. A expectativa era de que ela ficasse por lá pelo menos três meses.

Mesmo debilitada, ela mantinha a leveza de sempre nas redes sociais. Em uma das fotos mais marcantes do período, aparece sorrindo enquanto recebe medicação na veia, ao som de Cazuza. Ao longo do tratamento, recebeu visitas emocionadas de amigos próximos, como Regina Casé e Claudia Raia, além de familiares como Bela Gil, Flora Gil e Gilberto Gil.

Flora Gil, inclusive, fez um texto comovente após passar dias ao lado de Preta. Em uma despedida cheia de afeto, escreveu que a saudade já apertava o coração e que a família inteira girava em torno de Pretinha. “Logo mais a gente se encontra de novo”, finalizou a madrasta.

A luta de Preta Gil contra o câncer começou em janeiro de 2023. Após um período de remissão, a doença voltou em agosto de 2024, mais agressiva.