Virginia sai escondida de pijama e vai à festa de Vini Jr. no Rio

Virginia Fonseca surpreendeu ao surgir de pijama nos stories na noite de sábado, 20, desejando “boa noite” aos seguidores. Mas, na verdade, a influenciadora já estava com um plano em andamento: horas depois, ela apareceu na festa de aniversário de Vini Jr., no Rio, ao lado da amiga inseparável Duda Freire.

A dupla saiu de Mangaratiba direto para o evento, que reuniu famosos e amigos do craque. O disfarce do pijama e a carinha de sono foram só parte da estratégia para despistar os curiosos de plantão.

Virginia, que nunca havia participado de eventos promovidos por Vini no Brasil, chamou atenção ao marcar presença. Os dois trocaram poucas palavras durante a festa, sem clima de romance, apesar das especulações recentes sobre um possível affair.

Segundo relatos de quem estava no local, Virginia e Duda curtiram a noite, dançaram e socializaram com os convidados, mas não foram vistas aos beijos com ninguém. A influenciadora saiu de lá pela manhã e, às 9h36, já estava em um jatinho rumo a São Paulo, onde participou de uma live da sua marca de cosméticos, visivelmente cansada e com olheiras.

Durante a transmissão, alguns fãs estranharam o estado da influenciadora e chegaram a suspeitar que ela estivesse de ressaca. De fato, pouco antes de entrar ao vivo, Virgínia tirou um cochilo no estúdio e apareceu no ar com a voz mais rouca e aparência abatida. No fim da tarde de domingo, Virginia e Duda retornaram para Mangaratiba, onde a festa de Vini Jr. seguiu pelo segundo dia.