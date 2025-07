Antônia Fontelle chora após alfinetar Preta Gil em despedida

Antônia Fontenelle não conteve a emoção na manhã desta segunda-feira (21) ao comentar a morte de Preta Gil. A influenciadora, que horas antes gerou polêmica ao relembrar antigas desavenças com a cantora, demonstrou arrependimento e fez um desabafo comovente.

"Meus amores, hoje estou muito emotiva. Enquanto eu e meus advogados travamos uma guerra contra pessoas que usam seu tempo para fazer o mal, hoje, bem cedo, recebi a notícia da partida da Preta Gil", iniciou, visivelmente abalada.

"Como mãe, como mulher da mesma idade que a Preta, como avó... sabendo o que ela enfrentou, por já ter vivido de perto a luta de alguém contra um câncer devastador, é muito doloroso. Tive bons momentos com a Preta, e sempre desejei o melhor para ela", continuou.

VEJA TAMBÉM

Antônia também relembrou uma frase que costumava dizer à artista: "'Que Deus te dê saúde para ver sua neta crescer e se tornar uma grande mulher'. Infelizmente, isso não foi possível. Mas fica aqui o meu apelo para quem ainda está nessa vida breve: lutem pelo que é certo. Não vamos esmorecer", finalizou.

Apesar da comoção, mais cedo, Fontenelle já havia surpreendido com uma declaração nas redes sociais, na qual mencionou os atritos que teve com Preta, mas optou pelo perdão: “Preta, eu te perdoo por todas as vezes em que fui duramente atacada pelos seus, com seu aval, por divergências políticas. A Preta que carrego no meu coração é a dos vídeos alegres e dos bons momentos. Você foi gigante, raçuda... Descansa em paz.”