Antônia Fontenelle alfineta Preta Gil em despedida

Antonia Fontenelle voltou a causar nas redes sociais neste domingo (20), ao publicar uma despedida polêmica para Preta Gil, que morreu aos 50 anos, vítima de complicações causadas pelo câncer. Em vez de uma simples homenagem, a apresentadora preferiu falar em “perdão”, citando antigas desavenças com a cantora.

“Preta, eu te perdoo por todas as vezes que fui fortemente açoitada pelos seus com o seu aval, por questões políticas”, escreveu Fontenelle, em um post no Instagram. A frase foi vista por muitos como uma tentativa de se colocar como vítima mesmo diante da morte da artista.

A publicação, que inclui vídeos da trajetória de Preta Gil e registros das duas juntas, gerou revolta entre internautas. Muitos consideraram o texto insensível e inadequado para o momento de luto.

Mesmo assim, Fontenelle seguiu com o tom. “A Preta que carrego em meu coração é a Preta desse vídeo e de tantos outros momentos alegres. Você foi gigante, raçuda. Descansa em paz”, escreveu.

Nos Stories, ela ainda publicou outro recado em vídeo: “Preta, descansa em paz! Obrigada pelos momentos de alegria que você nos proporcionou”.

A homenagem dividiu opiniões, mas a maioria das reações foi crítica. “Ela não perde uma chance de aparecer”, comentou um seguidor. “Nem na morte deixa a mulher em paz”, apontou outro.