Preta Gil pediu cortejo de seu corpo em trio elétrico

Antes de morrer, Preta Gil deixou algumas recomendações sobre como gostaria que fosse realizada sua despedida. A cantora revelou a amigos o desejo de que seu corpo fosse velado no Theatro Municipal, no Rio de Janeiro. E não para por aí! Preta também desejava que o cortejo de seu corpo até o cemitério fosse feito por meio de um trio elétrico.

Segundo fontes do portal Leo Dias, a ideia da cantora era que o cortejo de seu corpo servisse como um momento de homenagem e de exaltação à vida. Preta Gil escolheu ser velada e sepultada no Rio de Janeiro, por ter sido a cidade onde ela viveu a maior parte de sua vida e construiu sua carreira artística na música.

A cantora estava em tratamento experimental contra o câncer nos Estados Unidos quando faleceu. No momento da morte, ela estava em Nova Iorque, tentando retornar ao Brasil. Ela passou mal dentro da ambulância, a caminho do aeroporto. As equipes chegaram a retornar com ela para o hospital, mas infelizmente Preta Gil não resistiu.

Preta foi diagnosticada com câncer em 2023 e, desde então, realizou diversas cirurgias. Ela chegou a finalizar o tratamento contra um tumor no intestino em dezembro do mesmo ano, mas, pouco menos de um ano depois a doença retornou. Ela chegou a passar por uma cirurgia com duração total de 21h, na qual os médicos retiraram diversos tumores espalhados pelo corpo da artista.

Nas redes sociais, a morte da cantora pegou a todos de surpresa. A partida de Preta Gil aos 50 anos gerou comoção em todo o país. Diversos fãs e celebridades amigas dela usaram as redes para homenagear a cantora e se despedir.