Preta Gil: Cantora embarcaria para o Brasil em aeronave com UTI

Preta Gil estaria a caminho do Brasil quando passou mal e morreu - (crédito: Reprodução Instagram)

A morte de Preta Gil surpreendeu o público na noite de domingo (20). A cantora, que enfrentava uma dura batalha contra um câncer colorretal, estava nos Estados Unidos em busca de tratamento e preparava o retorno ao Brasil após descobrir que a doença havia se espalhado, mesmo com as terapias realizadas no exterior.

Segundo informações da colunista Fábia Oliveira, uma UTI aérea estava sendo organizada para trazê-la de volta com todo o suporte necessário. No entanto, Preta passou mal durante uma sessão de quimioterapia e acabou falecendo dentro de uma ambulância, a caminho do aeroporto.

Em uma de suas últimas declarações públicas, a artista explicou sua decisão de buscar tratamento fora do país:

"Eu agora entro numa fase difícil, complicada, porque aqui no Brasil a gente já fez tudo o que podia. Então agora as minhas chances de cura estão fora do Brasil. É para lá que eu vou", contou ela, demonstrando coragem e esperança.

Mesmo diante da gravidade da doença, Preta mantinha o otimismo e sonhava com o futuro:

"Voltar pra cá curada, e poder voltar a fazer o que eu amo, que é vir aqui cantar, ser jurada, brincar com minha neta, com meus sobrinhos... ver meu filho, acompanhar esse ser incrível que ele é", afirmou a cantora.