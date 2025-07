Maíra Cardi viaja aos EUA para montar enxoval da filha

Grávida de sua terceira filha, fruto do casamento com o empresário Thiago Nigro, Maíra Cardi dedicou um dia inteiro à montagem do enxoval da bebê na loja MacroBaby, em Orlando. Foram oito horas de compras no espaço que é referência entre celebridades brasileiras — nomes como Ivete Sangalo, Claudia Leitte, Xuxa e Sabrina Sato também já montaram enxovais no local.

Maíra esteve acompanhada de Thiago e da filha Sophia. Ele ajudou na escolha do carrinho de bebê, enquanto ela se concentrou especialmente na área de amamentação, onde passou bastante tempo.

Entre os itens escolhidos por Maíra, uma bomba tira-leite mãos livres, que pode ser usada dentro do sutiã, por ser mais prático e rápido. Também escolheu um massageador de seio, já que a influenciadora revelou que teve bastante dificuldade para amamentar das últimas vezes.

Maíra explicou que, por ter passado por uma mamoplastia e usar próteses de silicone grandes, pode ter dificuldade para amamentar naturalmente, mas está determinada a tentar com apoio de equipamentos apropriados.

“Não sei se vou conseguir amamentar, por causa do silicone, mas vou tentar com a ajuda de equipamentos que possam facilitar esse processo”, disse.