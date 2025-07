Stenio Garcia é criticado após se interessar por aumento peniano

Stenio Garcia virou assunto nas redes sociais após surgir em uma clínica de estética na Barra da Tijuca, no Rio, para se informar sobre harmonização peniana. O ator, de 93 anos, estava acompanhado da esposa, Marilene Saad, e teve o momento registrado pelo próprio especialista que o atendeu.

O médico celebrou o encontro com o veterano e afirmou que o bate-papo foi importante para quebrar tabus sobre o procedimento.

Mas enquanto isso, do outro lado da internet, os internautas não perdoaram. Teve piada, crítica e muito meme rolando nas redes sociais.

“Difícil aceitar a velhice, né?”, comentou uma usuária no X, antigo Twitter. Outro ironizou: “O Ary Fontoura tão fofo, divertido… o Stenio devia pegar umas dicas com ele de como envelhecer bem.” Teve também quem duvidasse da necessidade do anúncio. “Por que tudo agora precisa ser compartilhado?”, questionou outro internauta.

Apesar da enxurrada de reações, Marilene saiu em defesa do marido e explicou a curiosidade do casal. Segundo ela, o procedimento é menos invasivo do que se imagina e pode ajudar na autoestima masculina, assim como a prótese de silicone ajuda muitas mulheres.