Preta Gil: Comissário de bordo revela conversa com cantora na primeira classe

Lucas relembrou com emoção a experiência com Preta Gil - (crédito: Reprodução Instagram)

A breve, mas marcante passagem de Preta Gil pela vida de tantas pessoas segue sendo lembrada com carinho. Um desses momentos especiais foi compartilhado por Lucas Ramos, comissário de bordo, que teve o privilégio de conhecer a artista durante um voo rumo às Maldivas, em sua lua de mel.

Nas redes sociais, Lucas relembrou com emoção a experiência. “Conheci a Preta no voo de lua de mel dela, de São Paulo para as Maldivas. Eu era o único comissário brasileiro na tripulação e pedi para a chefe me deixar servir o jantar deles”, contou.

Ele relatou que, ao se aproximar para o serviço, Preta recusou a refeição, mas demonstrou interesse em conversar. “Quando cheguei para servir o marido dela e falei em português, ela abriu um sorrisão enorme e perguntou se eu estava livre, porque estava super empolgada e queria compartilhar aquilo com alguém. Fiquei quase uma hora sentado com eles, no assento dela.”

VEJA TAMBÉM

Durante a conversa, a cantora se mostrou espontânea e generosa. “Ela me perguntou bastante sobre mim, contou sobre ela, disse o quanto estava empolgada. Era a primeira vez dela na primeira classe e ela estava surtando com o quanto tudo era chique. Contou que a viagem foi um presente da Carolina Dieckmann.”

Lucas descreveu o encontro como inesquecível: “Foi como se eu estivesse conversando com uma amiga de longa data. No fim da conversa, ela pediu uma foto comigo. Foi uma das energias mais positivas que já senti ao conversar com alguém.”