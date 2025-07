Ozzy Osbourne: Como foram os dias finais do cantor antes da morte?

Faleceu aos 76 anos o lendário cantor John Michael "Ozzy" Osbourne, vocalista da banda britânica Black Sabbath e uma das figuras mais marcantes da história do heavy metal. A família divulgou um comunicado lamentando profundamente a perda e informou que o artista partiu cercado de amor.

"É com mais tristeza do que palavras podem expressar que informamos que nosso querido Ozzy Osbourne faleceu nesta manhã. Ele estava com sua família e cercado de amor. Pedimos a todos que respeitem a privacidade da nossa família neste momento", diz a nota oficial.

Embora a causa da morte não tenha sido confirmada, Ozzy enfrentava há anos complicações decorrentes do Parkinson, além de mobilidade reduzida — condição mencionada por sua filha Kelly Osbourne em uma publicação feita no dia 13 de julho.

A despedida dos palcos aconteceu em grande estilo. No último dia 5 de julho, Ozzy se reuniu com o Black Sabbath para um show histórico em Birmingham, cidade natal da banda, diante de uma multidão de fãs e admiradores.

O evento, intitulado Back to the Beginning (De volta ao começo), foi anunciado como a “última reverência” de Osbourne e marcou a primeira apresentação da formação original em duas décadas. O tributo contou com participações especiais e foi um momento emocionante para os fãs ao redor do mundo.