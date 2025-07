Andressa Urach fala de luta para acabar com "estelionato da fé"

Andressa Urach reacendeu as críticas à Igreja Universal do Reino de Deus durante sua participação no programa De Frente com Blogueirinha. Atualmente produtora de conteúdo adulto, ela afirmou estar em busca da restituição de cerca de R$ 2 milhões que, segundo a própria, foram doados à instituição religiosa durante o período em que fez parte da congregação.

No bate-papo, Urach foi direta ao comentar sua visão sobre dízimos e ofertas. “Para mim, deveria existir uma lei. Algum deputado precisa criar uma legislação para proteger essas pessoas. Eu considero isso um estelionato da fé”, disparou.

Ela também exemplificou como enxerga a abordagem feita com fiéis em situação de vulnerabilidade: “Imagina você com a vida destruída, saúde abalada, e busca uma igreja como refúgio. Aí te dizem de uma forma bonita: ‘faz isso para Deus’. Isso, pra mim, é enganar as pessoas”.

“Você tira algo de alguém que já está fragilizado. Me enganaram!”, afirmou Andressa, visivelmente indignada.

Durante o período em que esteve na Universal, Andressa Urach foi ativa na instituição liderada pelo bispo Edir Macedo: participou de ações voluntárias e chegou a lançar uma autobiografia de sucesso. Hoje, ela se posiciona de forma crítica em relação às práticas que presenciou e cobra responsabilização.