Bruce Willis: Em estágio avançado da demência, ator não fala e nem anda

Bruce Willis está enfrentando o momento mais delicado de sua vida. Segundo o site americano The Express Tribune, o ator, de 70 anos, está em estágio avançado da demência frontotemporal e não consegue mais falar, ler ou andar.

A notícia abalou os fãs do astro, conhecido por clássicos como “Duro de Matar”.De acordo com a publicação, o quadro do ator se agravou rapidamente nos últimos anos, a ponto de ele praticamente não conseguir mais se comunicar com a família.

Além das limitações na fala, Bruce também apresenta sérias dificuldades motoras e já não consegue andar sozinho. A condição de saúde do ator veio a público em 2022, quando os familiares anunciaram que ele havia sido diagnosticado com afasia, um distúrbio que afeta a comunicação.

No ano seguinte, a situação foi reavaliada e os médicos confirmaram o diagnóstico de demência frontotemporal, doença sem cura.

Discreta, a família tem se mantido unida nos cuidados com o ator. A esposa, Emma Heming, e as filhas têm sido presença constante ao lado de Bruce, mesmo com a dor de vê-lo perdendo aos poucos suas habilidades cognitivas e físicas.