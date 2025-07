Julian McMahon: Causa da morte do ator é desvendada

Julian McMahon, ator australiano amplamente reconhecido por sua atuação em produções de sucesso como Estética (Nip/Tuck) e Jovens Bruxas, além de dar vida ao vilão Doutor Destino nos filmes do Quarteto Fantástico, faleceu aos 56 anos no início de julho.

Para quem não acompanhou, antes de alcançar fama internacional, Julian iniciou sua carreira como modelo e, em seguida, migrou para a televisão em seu país natal, ganhando notoriedade ao longo dos anos.

O ator ficou conhecido por sua habilidade em interpretar personagens distintos e por transitar com naturalidade entre diferentes estilos e formatos. Em sua fase mais recente, teve destaque na série FBI: Most Wanted, reforçando sua presença sólida na TV americana.

Causa da morte de Julian McMahon

Segundo o relatório do Instituto Médico Legal do condado de Pinellas, na Flórida, o ator morreu em decorrência de uma metástase pulmonar causada por um câncer originado na cabeça e no pescoço. Esse tipo de metástase ocorre quando células malignas se espalham de outras áreas do corpo para os pulmões, afetando seu funcionamento.

Julian enfrentava a doença há algum tempo e, de acordo com sua esposa, Kelly McMahon, ele faleceu de forma serena, após “uma batalha corajosa”. As autoridades confirmaram que a causa do falecimento foi considerada natural.