Mumuzinho exige respostas da ex sobre gastos com pensão do filho

Mumuzinho exige transparência com pensão do filho - (crédito: Reprodução Instagram)

Mumuzinho, um dos nomes mais queridos do pagode nacional, decidiu recorrer à Justiça para esclarecer os gastos relacionados à pensão alimentícia de seu filho de 13 anos. O cantor entrou com uma ação judicial para exigir transparência sobre os R$ 9 mil mensais que destina ao adolescente.

De acordo com os documentos do processo, o artista expressou dúvidas quanto ao verdadeiro destino dos valores pagos, manifestando a preocupação de que o montante não esteja sendo totalmente utilizado em benefício do filho, mas sim, eventualmente, usufruído pela ex-companheira.

Ainda segundo Mumuzinho, o estilo de vida atual do menino não condiz com os valores repassados mensalmente. A ação, conforme registrado oficialmente, não tem caráter de retaliação, mas parte de uma “preocupação legítima com a correta aplicação dos recursos pagos em favor do menor”.

No pedido, o cantor exige que a mãe da criança apresente uma prestação de contas detalhada, justificando como e onde os R$ 9 mil mensais vêm sendo aplicados.

Nas redes sociais, a iniciativa do pagodeiro gerou debate. Alguns internautas apoiaram a atitude:

“Tem que revisar mesmo... 9 mil é pouco!”, comentou um seguidor. Outro destacou os altos custos de criar um filho: “Comida + escola + roupas + remédios + plano de saúde + lazer = já ultrapassou 9 mil”.

Já um terceiro sugeriu outro caminho jurídico: “Uma ação revisional seria excelente! Ao invés de prestar contas, aumentar a pensão! Seria o resultado perfeito!”