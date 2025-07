Gominho sobre luto por Preta Gil: "não esperem tristeza em mim"

Amigo íntimo de Preta Gil, Gominho usou as redes sociais para compartilhar um relato sincero e comovente sobre como está enfrentando o luto pela perda da cantora, que faleceu no último dia 20. Em vez de tristeza, o apresentador destacou que escolhe seguir com luz e força, em homenagem à amiga.

“Aproveitar que estamos com sol em Leão pra dar um shine e astralizar!! Já vivi 2 anos à sombra dessa doença na pessoa que mais amo e meses vivendo um Luto Vivo! O que eu só quero agora é ir pra cima e reconstruir meu astral e minha vida do jeito que só um Ariano com asc em Leão mais a lua em Sagitário sabe fazer! Não esperem tristeza sobre Preta em mim! É só luz e força como ela era e me ensinou a ser!”, escreveu Gominho, que atualmente comanda o TVZ no canal Multishow.

Apesar da postura positiva e cheia de energia, Gominho foi alvo de críticas. Um seguidor comentou que ele deveria “esperar ela esfriar um pouco” antes de se manifestar com tamanha leveza. O apresentador respondeu de forma direta: “Ela já esfriou tem um certo tempo, meu amor! Coisa que, pra entender, tem que ser bom de sentir a vida! Bom dia.”

A reação gerou apoio entre os internautas, que também dividiram experiências pessoais com o luto e defenderam o posicionamento do apresentador: “Tem lutos que começam antes da partida, tá gente? Quem convive com alguém em cuidados paliativos sabe exatamente quando o luto começa. Vivi isso com minha avó. A dor de ver quem a gente ama sofrer é gigante, e o alívio por vê-la descansar também.”

Outro seguidor completou: “Não julguem o Gominho. Cada um lida com a dor do seu jeito. O amor continua, mesmo com o adeus.”