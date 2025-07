Preta Gil terá corpo cremado em cerimônia íntima

O corpo de Preta Gil será cremado nesta sexta-feira (25), após o velório que acontecerá no Theatro Municipal do Rio de Janeiro. Aberta ao público, a cerimônia de despedida será seguida por um momento íntimo e reservado apenas para amigos próximos e familiares, no Crematório e Cemitério da Penitência, localizado no Caju, na zona portuária da cidade.

De acordo com a assessoria de imprensa de Gilberto Gil, a opção pela cremação foi um desejo expressado em vida por Preta Gil e atendido pela família. Em nota enviada à revista Quem, o local da cerimônia privada também foi confirmado: será realizada na capela ecumênica 1, das 15h às 17h.

Ainda segundo a publicação, o corpo da artista deve chegar ao Rio de Janeiro na manhã de quinta-feira (24). Assim que desembarcar na cidade, seguirá para o laboratório do crematório, onde será preparado para o velório.

"O Crematório e Cemitério da Penitência informa que, após o velório de Preta Maria Gil Gadelha Moreira no Theatro Municipal do Rio, o corpo da artista será levado à capela ecumênica do nosso cemitério por volta das 15h, onde ocorrerá uma cerimônia de despedida exclusiva para familiares e amigos próximos até às 17h. Após esse momento, o corpo será encaminhado para cremação", diz o comunicado oficial.

A nota ainda prestou uma homenagem à cantora: "Nossa solidariedade à família e amigos de Preta, que mostrou a todos a alegria de viver".