Rafaella gera polêmica ao jantar com Carol Dantas e Amanda Kimberly

Rafaella Santos sai para almoçar com ex de Neymar Jr - (crédito: Reprodução Instagram)

Rafaella Santos movimentou as redes sociais na última terça-feira (22), ao aparecer em um almoço animado ao lado de duas figuras que têm algo em comum: ambas são mães de filhos de Neymar Jr. No encontro estavam Carol Dantas, mãe de Davi Lucca, e Amanda Kimberlly, mãe da pequena Helena. O momento de descontração entre o trio viralizou nas redes sociais e deu o que falar.

Apesar de ter selado a paz com Bruna Biancardi, atual esposa de Neymar, a ausência da influenciadora no encontro chamou atenção. Nas imagens divulgadas, Rafaella aparece rindo e conversando com Carol e Amanda em clima de total entrosamento — o que muitos viram como uma possível "indireta silenciosa".

Internautas não deixaram o momento passar batido e opinaram: "Gente, a Carol é tão 'gente boa'? Amiga de todo mundo!", comentou uma. "A Bruna está com ele porque quer. Ela sabe com quem se deita e acorda. Coitada ela não é", apontou outra.

"Ter maturidade, tudo bem… Mas almoçar com a garota que foi amante da Bruna? Isso diz muito. Talvez por isso ela se afaste de certos círculos", refletiu um perfil.

"Impressionante como a Amanda força para estar nessa família", disparou outro.

Para quem não sabe, Amanda Kimberlly é amiga próxima de Rafaella Santos e protagonizou uma das maiores polêmicas envolvendo Neymar no último ano, com suspeitas de ter sido amante do jogador enquanto ele ainda era comprometido com Biancardi. Já Carol Dantas, mãe do primeiro filho do atleta, sempre manteve uma boa relação com a família do ex, inclusive com Rafaella.