Mano Brown vive crise no casamento após suposta traição vir à tona

Eliane Dias, esposa do rapper Mano Brown e empresária responsável pelo Racionais MC’s, estaria envolvida em um relacionamento sigiloso com outra mulher. Imagens que vazaram na web mostram o suposto casal em situações íntimas e revela os detalhes do suposto caso extraconjugal.

Segundo informações da colunista Fábia Oliveira, pessoas próximas ao casal afirmam que Eliane estaria mantendo um affair fora do casamento com a empreendedora Daniele Coelho.

As especulações começaram após a circulação de imagens das duas em momentos românticos, incluindo viagens juntas — como uma ida ao parque Walt Disney World, nos Estados Unidos. Em uma das fotos, Eliane e Daniele aparecem se beijando; em outra, Daniele descansa a cabeça no peito da empresária, reforçando o clima de intimidade entre elas.

O relacionamento, até então mantido supostamente em sigilo, teria vindo à tona após uma possível desavença entre as duas. Ainda segundo a colunista, Daniele também estava comprometida com outra mulher no período em que se envolveu com Eliane.

Eliane, que é mãe de dois filhos com Mano Brown e comanda uma agência de shows, apagou seu perfil no Instagram depois que o caso se tornou público.