Walcyr Carrasco quer atriz veterana para próxima novela das nove

Walcyr Carrasco optou em escolher uma atriz veterana para a próxima novela das nove na TV Globo. O autor deseja contar com Eliane Giardini em um dos papéis centrais da trama. Com um nome provisório de "Quem Ama Cuida", a produção tem estreia marcada para maio de 2026.

Vale ressaltar que Eliane Giardini já trabalhou em várias novelas de sucesso na emissora como: "Amor à Vida" (2013), "Êta Mundo Bom!" (2016), "O Outro Lado do Paraíso" (2017) e "Terra e Paixão" (2023). A informações são do portal Leo Dias.

Na trama, Eliane fará parte do núcleo central da nova novela, que ainda está em fase de desenvolvimento. Além dela, o autor pretende convidar Bianca Bin para assumir o papel de protagonista, enquanto Mariana Ximenes deve interpretar a vilã principal.

A Globo, no entanto, já tem seu cronograma de novelas das nove definido até os próximos anos. "Quem Ama Cuida" está programada para entrar no ar após "Três Graças", novela escrita por Aguinaldo Silva com previsão de estreia para outubro de 2025. Depois do novo trabalho de Carrasco, estão previstos dois folhetins: um assinado por João Emanuel Carneiro e outro por Bruno Luperi.

Por enquanto, o enredo completo e o elenco fechado de "Quem Ama Cuida" ainda não foram divulgados, já que a novela encontra-se em estágio inicial de pré-produção.