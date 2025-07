Namorada de Belo comenta desejo de Gracyanne de reatar com cantor

Rayane Figliuzzi, atual namorada de Belo, falou abertamente sobre as declarações feitas por Gracyanne Barbosa, que chegou a afirmar que ainda gostaria de reatar com o cantor. Durante uma entrevista ao Link Podcast, Rayane demonstrou maturidade e respeito pela ex do pagodeiro, mas deixou claro que torce para que Gracyanne siga em frente.

"Eu desejo que ela encontre alguém especial, alguém parecido com o Belo. Ela merece ser feliz. Se isso acontecer, acho que ela vai ficar muito bem também", afirmou Rayane, revelando não guardar mágoa ou incômodo com o passado do companheiro.

Ao longo do bate-papo, Rayane reforçou que ela e Belo vivem uma relação baseada na liberdade e confiança.

“A gente não é preso um ao outro. Se ele está comigo, é porque quer. E se um dia não quiser mais, está tudo bem também”, disse. Segundo a empresária, o casal prefere manter a relação longe dos holofotes e viver um dia de cada vez.

Sobre a convivência com o passado amoroso de Belo, Rayane contou que busca sempre preservar sua saúde emocional. “Eu respeito o que eles viveram. Faço terapia e me cuido para não absorver essa energia. Cada um tem sua história, e eu estou construindo a minha com o Belo”, afirmou.