Corpo de Preta Gil chega ao Brasil em mesmo voo da família

O corpo da cantora Preta Gil desembarcou no Aeroporto de Guarulhos, em São Paulo, na manhã desta quinta-feira (24/7). A artista morreu no último domingo (20), em Nova York, após uma longa batalha contra o câncer. A previsão é que o corpo siga para o Rio de Janeiro, com chegada estimada para as 9h.

A família de Preta Gil estava no mesmo voo que trouxe o corpo da cantora ao Brasil. Entre os presentes estavam Flora Gil, o filho Francisco Gil, a neta Sol de Maria, o sobrinho Bento Gil e Maria Muller, filha de Otávio Muller.

A médica Roberta Saretta, do Hospital Sírio-Libanês, também acompanhou o traslado. Já Gilberto Gil e Sandra Gadelha, pais de Preta, aguardavam no Rio de Janeiro.

O voo partiu de Nova York por volta das 19h de quarta-feira (23/7), no horário de Brasília. O clima era de muita comoção entre os familiares durante todo o percurso. A chegada ao Brasil marca o início do processo de despedida da cantora, que será velada em cerimônia aberta ao público.

O velório está marcado para esta sexta-feira (25/7), no Theatro Municipal do Rio de Janeiro. Fãs e admiradores poderão prestar as últimas homenagens entre 9h e 13h. A expectativa é de que milhares de pessoas passem pelo local ao longo da manhã.

Após o velório, uma cerimônia restrita será realizada entre 15h e 17h, na capela ecumênica do Crematório e Cemitério da Penitência. Em seguida, acontecerá a cremação, em momento íntimo reservado à família e amigos próximos.