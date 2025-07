Ex-BBB e sertanejos: veja alguns homens famosos que aumentaram o bumbum

Tradicionalmente o preenchimento de glúteos era mais associado ao público feminino, mas nos últimos anos homens têm cada vez mais procurado o procedimento estético para melhorar a aparência, a simetria e o volume dos glúteos. Até alguns famosos aderiram.

Fernando Zor, que faz dupla com Sorocaba, contou no Instagram Stories ter aumentado o volume dos glúteos. “Como anda a sua bunda? Cara ‘desbundado’ é feio demais”, brincou Fernando Zor, ao iniciar a explicação para seu procedimento ".

Outro sertanejo que aumentou os glúteos foi Edson Cadorini, que faz dupla com Hudson. Durante participação no "Encontro", ele falou sobre o procedimento. "Eu já coloquei bumbum. Era uma tábua, não tinha bumbum. Colocava as calças e ficavam frouxas no bumbum. Fiquei satisfeito e minha mulher também", revelou.

Maycon Cosmer, o 'Tio da Merenda' do BBB 24 (Globo), realizou, recentemente, algumas intervenções estéticas, incluindo o aumento do bumbum. Na época, ele comemorou o aumento de 10 cm nos glúteos: "Me arrumando para a final do programa, eu senti dificuldade de subir as calças. Estou feliz com o resultado. Com esse bumbum maior, eu acho que vou ter que trocar o meu guarda-roupa", disse.

Uma técnica simples para homens que desejam aumentar o bumbum é o preenchimento de glúteos. essa técnica pode ser recomendada em várias situações que ultrapassam a simples vontade de ter glúteos maiores, como perda de volume devido ao envelhecimento ou perda de peso.



"O preenchimento de glúteos masculino é recomendado em várias situações. Em primeiro lugar, para homens que apresentam uma assimetria acentuada nos glúteos, seja devido a fatores genéticos ou lesões, o preenchimento pode ser uma solução eficiente para restabelecer o equilíbrio e aprimorar a forma do corpo", destaca a médica Paola Telles.

Teles explica como é realizado esse procedimento. “O preenchimento glúteo é um procedimento estético realizado para melhorar a forma dos glúteos aumentando seu volume”, diz

Dra. Paola diz que á diversos tipos de tratamento. “Existem diferentes técnicas, incluindo a aplicação de substâncias de preenchimento, como o ácido hialurônico, bioestimilador de colágeno e também o Polimetilmetacrilato (PMMA), aprovado pela ANVISA e reconhecido por sua segurança quando administrado por um médico qualificado Cada um oferecendo benefícios específicos dependendo das necessidades do paciente", pontuou.

Paola Telles afirma que o procedimento pode aumentar a autoestima do homem. "A autoestima é um aspecto fundamental para o bem-estar de qualquer pessoa. O preenchimento glúteo pode ajudar a criar uma silhueta mais harmoniosa, o que pode aumentar a confiança em si mesmo. Ao se sentir mais confortável com o próprio corpo, muitos homens experimentam um aumento significativo na autoestima. A confiança renovada pode refletir em diferentes áreas da vida, incluindo relacionamentos pessoais e profissionais”, destaca a médica.