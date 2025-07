Maraisa é confundida com Maiara e fecha a cara

Parece que Maraisa não gostou nem um pouco de ser confundida com a irmã, Maiara. Um vídeo que circula nas redes sociais mostra a cantora sertaneja sendo chamada pelo nome da gêmea e, na sequência, fechando a expressão de forma visivelmente incomodada.

Nas imagens, Maraisa chega para mais uma de suas apresentações quando um fã tenta chamar sua atenção, mas se confunde e grita: "Olha aqui, Maiara!". Imediatamente, ela o corrige com firmeza: "Maraisa". O admirador, constrangido, se desculpa pela gafe.

Apesar da semelhança física entre as duas, cada uma tem características bem marcantes: Maraisa é conhecida por sua voz potente e inconfundível, enquanto Maiara se destaca pela presença de palco carismática e energética.

Nos últimos meses, surgiram rumores de uma possível separação da dupla, o que preocupou os fãs. No entanto, as cantoras desmentiram qualquer crise. “Até para nascer, não nasci sozinha, nasci com a minha irmã. Então, independente de qualquer coisa… nós dividimos um sonho. Nosso sonho virou nossa vida e nossa vida virou nosso sonho. Temos um negócio que temos que honrar”, afirmou Maraisa.

Ela ainda completou com uma reflexão sobre a relação entre irmãs: “Independente de qualquer coisa, a gente não pode nunca virar as costas para um irmão e deixar de lado, independentemente das discussões. Ninguém é perfeito, não existe uma perfeição”, declarou a cantora.