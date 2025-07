Carolina Dieckmann comenta briga com Gominho

A atriz Carolina Dieckmann, que integra o elenco da novela Vale Tudo, se pronunciou nesta sexta-feira (25) e comentou os rumores de um suposto desentendimento com o apresentador Gominho. Segundo a artista, embora ainda não tenham se visto pessoalmente, os dois trocaram mensagens carinhosas.

Carolina usou suas redes sociais para esclarecer a situação: “Parem de ser doidos gente… Preta só plantou amor, vocês acham que eu e Gominho iríamos brigar??? É sério isso??? Eu e Gominho ainda nem nos encontramos… mas já trocamos mensagens de amor e estamos conectados na energia do sentimento mais lindo do mundo que é de irmandade”, escreveu.

Ela também reforçou que nada poderia abalar a relação entre eles: “Eu não sei nem qual o motivo que inventaram, mas saibam: não existe nada nesse mundo capaz de me fazer brigar com ele. NADA!!! Façam uma oração, é disso que precisamos agora”, concluiu a atriz.

Na mesma data, enquanto fãs e admiradores de Preta Gil prestavam as últimas homenagens no Theatro Municipal do Rio de Janeiro, Gominho participou do programa Mais Você, da TV Globo, onde também comentou os boatos sobre sua relação com Carolina Dieckmann e a família da cantora.

Durante a atração, o apresentador negou qualquer conflito: “Estou sentindo dor há muito tempo. Preciso reorganizar a minha vida. Ninguém me expulsou de lugar nenhum. Disseram que brigaram com a família, que eu briguei com a Carol [Carolina Dieckmann]. Nada disso”, afirmou.