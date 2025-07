Ex-BBB Adrilles detona Preta Gil: "O que fez de relevante?"

Adrilles Jorge, ex-participante do Big Brother Brasil, gerou revolta nas redes sociais, após atacar a memória de Preta Gil. Durante entrevista a um podcast, o ex-BBB questionou ao apresentador o que a filha de Gilberto Gil teria feito de relevante para a cultura brasileira, pois ele não vê relevância em sua trajetória.

“Fiz uma pergunta que caíram de pau em cima de mim. O que a Preta Gil fez de relevante para a cultura brasileira? Com todo respeito à própria Preta Gil, que eu não acho que era má pessoa. [Não fez] porr@ nenhuma. Ela não era uma grande cantora, não era uma grande artista... Tinha uma fortuna de R$ 400 milhões, que eu não sei de onde veio”, alfinetou Adrilles.

Após a fala de Adrilles repercutir nas redes sociais, diversos internautas criticaram a postura. “E você quem é? Deixa a mulher descansar em paz... Ela era simplesmente uma pessoa maravilhosa, cheia de boas amizades e com um pai que é um ícone da música brasileira, fez história”, defendeu um internauta.

Por outro lado, também tiveram aqueles que concordaram com as falas do ex-BBB Adrilles Jorge. “Concordo plenamente com ele”, disse uma seguidora. “Certíssimo. O dinheiro vinha da Lei Rouanet”, especulou mais uma internauta. “Só ouvi verdades”, comentou mais um.

Vale lembrar que, além de cantora, Preta Gil também era empresária e sócia em agências de publicidade, entre elas a poderosa Mynd, que agencia grandes artistas do cenário música e também alguns dos maiores influenciadores digitais do Brasil. Ela também já deu entrevista falando sobre parte de seu patrimônio ser composto por diversos imóveis em seu nome.