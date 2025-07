Florinda Meza se revolta após série a expor como amante de Roberto Bolaños

A atriz Florinda Meza, 76 anos, eternizada como Dona Florinda no seriado “Chaves”, se manifestou no último sábado (19) com críticas à série biográfica Chespirito: Sem Querer Querendo, inspirada na trajetória de Roberto Gómez Bolaños, criador do programa.

No entanto, a produção retrata que o relacionamento entre Meza e Bolaños teria começado com uma traição durante o casamento anterior do humorista. Por meio de um texto publicado em seu perfil no Instagram, Florinda declarou que a produção da série está distorcendo declarações antigas, tirando-as de contexto para usá-las de forma tendenciosa.

“Vocês escrevem histórias pensando em como acha que elas deveriam ser. Vocês nem sequer respeitaram meu direito de permanecer em silêncio sobre essas questões. Para o resultado desta série, vocês vasculharam os arquivos e desenterraram entrevistas do passado, que estão em um contexto diferente, e as usaram contra mim."

"Na vida real, com seres humanos, não com personagens de novela, há muitas coisas a considerar”, destacou a atriz.

Florinda também afirmou que, até o momento, não entrou com nenhuma ação judicial contra a produção, mas que está avaliando os próximos passos. “Meu nome, minha imagem e minha vida são meus. Quando eu tiver algo a relatar, todos saberão por mim”, concluiu.