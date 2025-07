Em coma, Mauricio Silveira tem estado de saúde atualizado

O ator Mauricio Silveira passou recentemente por uma cirurgia para a remoção de um tumor no intestino e, atualmente, está em coma induzido devido ao tratamento de uma infecção. A informação foi divulgada pela equipe do artista por meio de um comunicado nas redes sociais, atualizando seus seguidores sobre sua condição de saúde.

Na nota, assinada pela família, os entes queridos do ator expressaram gratidão pelas manifestações de apoio que têm recebido: "A família do Mauricio vem, por meio desta, agradecer profundamente por toda a corrente de amor e carinho que vem sendo direcionada a ele", começa o texto.

"Aproveitamos também para compartilhar informações atualizadas sobre o estado de saúde do Mauricio. Ele passou por uma cirurgia para a retirada de um tumor no intestino, que ainda está em fase de investigação. No entanto, houve uma complicação no pós-operatório, o que exigiu uma nova intervenção cirúrgica", explicou a família.

Com passagens marcantes pela televisão e pelo teatro, Mauricio integrou o elenco de novelas da TV Globo como "Cobras e Lagartos" (2006), "Faça Sua História" (2008) e "Insensato Coração" (2011), além de atuar na série bíblica "Reis", exibida pela Record TV em 2022.

A mensagem se encerra com um apelo aos seguidores: "Neste momento, Mauricio encontra-se em coma induzido, como parte do tratamento para conter uma infecção. Pedimos que continuem enviando orações, pensamentos positivos e amor ao Mauricio, alguém que, por meio de suas palavras e atitudes, sempre espalha luz por onde passa. Com gratidão, família do Mauricio Silveira".