Belo já é chamado de "papai" pelo filho da atual namorada

Diversos famosos marcaram presença no último sábado (26) no encerramento do Numanice, festival de pagode comandado por Ludmilla, no Riocentro, no Rio de Janeiro. Uma das presenças que chamou atenção foi a da empresária Rayane Figliuzzi, atual namorada do cantor Belo, que se prepara para sua estreia como musa da escola de samba Unidos de Vila Isabel no próximo Carnaval carioca.

Em conversa com o portal LeoDias, Rayane falou com carinho sobre a relação entre seu filho, o pequeno Zion, de apenas 3 anos, e o cantor Belo, com quem vive um relacionamento desde o ano passado. Segundo ela, o menino já o chama carinhosamente de “papai Marcelo”.

“Ele chama (o Belo) de papai Marcelo. Ele fala que tem dois papais. Ele diz: ‘meu outro papai e meu papai Marcelo’”, relatou Rayane, frisando que o pai biológico da criança lida bem com a situação. “A gente quer que a criança esteja sempre feliz, realizada, entende? Ter dois pais ou duas mães é uma bênção. Fico muito grata por esse amor. Ele (Belo) é um padrasto sensacional”, completou.

Rayane também comentou sobre a ex-mulher de Belo, Gracyanne Barbosa, ao falar sobre o antigo relacionamento entre os dois: “Tenho muito respeito pelo que eles viveram... Não posso culpar o Belo, ele não tem responsabilidade nisso. É sobre o outro lado, não é sobre mim ou ele”, disse.

E finalizou: “Desejo que ela seja muito feliz. Se encontrar alguém com as mesmas qualidades do Belo, acredito que ela ficará muito bem”.