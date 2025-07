Carlinhos Maia se declarou para Duda Luvisneck em live

Carlinhos Maia e Duda Luvisneck viraram assunto nas redes sociais nesta segunda-feira (28). A influenciadora foi apontada como a possível responsável pelo fim do relacionamento entre Carlinhos e Lucas Guimarães. A situação ganhou ainda mais repercussão após viralizar um áudio em que o humorista aparece fazendo uma declaração para a jovem.

Para quem ainda não conhece Eduarda Luvisneck, nome completo de Duda, ela é criadora de conteúdo digital e, segundo informações do portal LeoDias, já soma 194 mil seguidores no TikTok e mais de 56 mil no Instagram.

A conexão entre os dois não é recente. Duda já participou de diversas transmissões ao vivo com Carlinhos, onde a química entre eles ficou evidente. Durante uma dessas interações, o influenciador chegou a afirmar que estava apaixonado por ela.

Duda também chegou a comentar sobre o encontro com Carlinhos nas redes. Em um post no TikTok, ela escreveu: “Foi divertido e incrível, Carlinhos Maia. Você é fera demais, máximo respeito e admiração”.

Nas redes sociais, Duda costuma publicar conteúdos variados — desde bastidores do dia a dia, viagens e registros com seus animais de estimação, até cenas descontraídas que mostram sua rotina como influenciadora.