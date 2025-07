Morango do Amor entra em Vale Tudo e Raquel faz doce viralizar

Depois do sucesso em torno do "morango do amor", Manuela Dias comentou sobre a possibilidade da sobremesa ser incorporada ao enredo do remake de Vale Tudo. A ideia gerou polêmica nas redes sociais, especialmente após sugestões de que Raquel, papel de Taís Araújo, seria a responsável por preparar o doce na trama.

Quem iniciou a discussão foi o criador de conteúdo literário Rodrigo de Lorenzi, que fez uma publicação com tom irônico: "Eu não dou 1 semana pra Manuela Dias colocar no roteiro a Raquel fazendo morango do amor em Vale Tudo", escreveu ele.

No último domingo (27), a autora resolveu interagir com o burburinho e se manifestou de forma bem-humorada. "Vocês estão doidos para eu botar morango do amor na novela, né??… rsrs", brincou Manuela em um story no Instagram.

A reação da escritora gerou debates online. Alguns internautas criticaram o que consideram tentativas forçadas de tornar o folhetim mais atual — como no caso do bebê reborn, já citado anteriormente em outros capítulos.

"Raquel vai perder tudo e ir vender morango do amor, não duvido de mais nada", escreveu um. Outros comentários incluíram: "A novela com mais temas e tratados de forma rasa" e "Vale tudo na arte? A crítica tá aí."