Lucas Guimarães chegou marcar território com Duda Luvisneck

Após os rumores de que Duda seria o pivô da separação entre Carlinhos Maia e Lucas Guimarães, um antigo vídeo voltou a circular nas redes sociais. Nele, a influenciadora aparece ao lado de Lucas, que faz uma brincadeira sobre "marcar território".

Na ocasião, Duda participava de lives na rede vizinha com Carlinhos, e Lucas surgiu durante uma das transmissões fazendo um comentário descontraído: “Essa aqui é a famosa Duda. Os meus fãs clubes me atualizam muito sobre você. Cheguei para marcar esse território”, afirmou ele em tom de humor.

A repercussão do possível envolvimento entre Carlinhos e Duda movimentou as redes, com diversos usuários dando suas opiniões. “Uma coisa que pode acontecer é… ele ter um filho com ela, que é o sonho 'deles', e mais barato do que barriga de aluguel! E depois voltarem, não sei... pensei nisso”, cogitou uma internauta.

Outros comentaram a sexualidade do influenciador: “Gente, o Carlinhos é gay, ele já falou várias vezes que não sente atração por mulheres. Deixem de loucura. A não ser que ela seja muito foda e fez ele sentir atração por ela”. Já outra usuária observou: “Tá vendo, ou seja, na verdade não é só a esposa que tem sexto sentido, são ambos. Fica a dica!”.

Para quem não conhece, Eduarda Luvisneck — a Duda — é influenciadora digital e, de acordo com o portal LeoDias, acumula cerca de 194 mil seguidores no TikTok e mais de 56 mil no Instagram.