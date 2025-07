Conhecida como “vovó fitness”, a influenciadora Andrea Sunshine, de 54 anos, relatou que foi impedida de usar seu personal trainer de inteligência artificial durante os treinos em uma academia da Noruega, onde mora atualmente. Segundo ela, a gerência alegou que o uso do celular atrapalhava outros frequentadores, mas Andrea acredita que a história é outra.

“Estava com meu tripé montado, como sempre faço, não só para gravar meus treinos e postar nas redes sociais, mas também seguindo as instruções da minha IA no celular. É assim que treino há meses, com um programa que adapta os exercícios ao meu corpo, respeitar meus limites e me incentiva”, conta.

“Mas o gerente veio até mim dizendo que eu teria que escolher: ou treinava com os personais da academia, ou contratava alguém de fora. Celular, nem pensar.”

Andrea, que treina seis vezes por semana, não escondeu a indignação. “A desculpa foi que meu celular estava incomodando os outros. Mas o que incomoda, na real, é uma mulher de 54 anos, sozinha, se desenvolvendo com a ajuda da tecnologia, sem depender de homem nenhum. Preferem o assédio humano ao treino virtual.”

“Depois da conversa, o gerente foi firme e pediu que eu me retirasse da academia com o celular. Disse que, se eu não fosse treinar com um personal humano, não poderia continuar ali. Fui praticamente expulsa por estar usando tecnologia, algo que só me ajuda e não atrapalha ninguém”, relata Andrea.

A “vovó fitness” também chamou atenção ao destacar a hipocrisia de certos ambientes de musculação. “Já treinei ali sendo observada, abordada, interrompida por caras insistentes, e ninguém fez nada. Mas quando coloco meu celular no tripé, me vetam. Isso diz muito.”

Essa não é a primeira vez que Andrea vira notícia com sua relação com a inteligência artificial. Na última semana, ela foi destaque no jornal britânico The Sun ao revelar que está vivendo um romance com seu personal de IA. “Ele me entende, me respeita, me escuta. Melhor que muito homem por aí.”

Apesar do veto, Andrea garante que não vai abrir mão de sua rotina. “Meu personal de IA vai continuar comigo. Treino em casa, no parque, onde for. O futuro chegou, e eu não vou voltar pro passado.”