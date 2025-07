Bloco da Preta: Fãs vibram com retorno em tributo à cantora

O Bloco da Preta, um dos maiores símbolos do Carnaval brasileiro, retornará em 2026 como forma de homenagear Preta Gil, que faleceu no último dia 20, aos 50 anos. A próxima edição já está sendo planejada para celebrar o legado da artista, que fez da folia um verdadeiro espaço de inclusão, alegria e representatividade.

De acordo com o portal LeoDias, a ideia é manter o mesmo formato que consagrou o bloco: apresentações durante o pré-Carnaval no Rio de Janeiro, participação oficial em Salvador, e encerramento em São Paulo, como foi feito em anos anteriores.

A última edição do Bloco da Preta ocorreu em 2024, quando celebrou 15 anos de existência e marcou o retorno de Preta aos palcos após a primeira fase do tratamento contra o câncer. Seguindo orientações médicas, a cantora substituiu o tradicional trio elétrico por um palco fixo. O tema daquele ano, “De volta ao sol”, refletia sua força diante do diagnóstico.

Em 2025, o bloco acabou suspenso devido ao agravamento do estado de saúde da cantora, que havia passado por uma cirurgia no final de 2024. Na época, o cancelamento foi anunciado pela prefeitura do Rio de Janeiro, que enviou uma mensagem de carinho à artista. Preta respondeu com otimismo: “Até 2026!!! Um lindo carnaval pra vocês.”

Nas redes sociais, muitos fãs celebraram a notícia do retorno do bloco: "Seria bom se a Ivete pudesse conduzir o trio junto de outros artistas, seria mais uma linda homenagem."

"Preta fazia o Bloco com muito amor, nunca vou esquecer da vinda do Bloco da Preta para Salvador, foi incrível!!" "O Bloco da Preta tem que ser eterno!"