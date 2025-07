Francisco Gil abre o coração ao falar da perda da mãe, Preta Gil

Francisco Gil emocionou o público ao falar pela primeira vez em público sobre a partida de sua mãe, Preta Gil. Durante a missa de sétimo dia da cantora, realizada nesta segunda-feira (28/7), o filho único da artista abriu o coração ao lembrar com carinho da trajetória da mãe e da força com que ela enfrentou a doença.

No encontro, que reuniu amigos, familiares e fãs, Francisco destacou que Preta transformou sua luta contra o câncer em um ato de coragem e informação. “Ela virou instrumento de poder ao mostrar cada etapa do tratamento. Isso salvou vidas. O que mais me orgulha é ver como ela empoderava pessoas mesmo nos momentos mais difíceis”, declarou o cantor.

Francisco também relembrou um dos momentos mais marcantes da luta de Preta: a decisão dela de mostrar sua realidade mesmo usando uma bolsa de ostomia. “Ela dizia que iria postar foto de biquíni para inspirar outras pessoas na mesma situação. E fez isso. Ela nunca parou de amar, de agir e de cuidar dos outros, mesmo com a dor”, desabafou.

Emocionado, ele comentou ainda sobre o que sentiu durante o velório da mãe. Para ele, o carinho das pessoas foi um reflexo da força que Preta tinha. “Foi o dia em que eu fui mais abraçado na vida. Esses abraços me mostraram que ela está presente em cada gesto, em cada palavra de afeto. Isso foi bonito de viver”, afirmou o artista.

Nas redes sociais, Francisco também compartilhou uma carta emocionante para a mãe e a última foto que tiraram juntos. Ele exaltou o amor, a coragem e a generosidade de Preta, dizendo que teve o privilégio de vir ao mundo através dela. “A sua força era amar, e você foi implacável nisso. Seu tempo foi intenso, cheio de vida. Estenda-se infinito, mãezinha”, escreveu.