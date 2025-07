Irmão de Zezé Di Camargo atribui morte de Preta Gil a castigo divino

Welington Camargo, irmão de Zezé Di Camargo, causou revolta nas redes sociais após publicar um vídeo polêmico envolvendo o falecimento de Preta Gil. A cantora morreu no dia 20 de julho, vítima de um câncer no intestino, e a manifestação do cantor gospel foi apontada por internautas como ofensiva e desrespeitosa.

Na gravação, Welington até demonstrou tristeza pela perda, mas surpreendeu ao afirmar que a doença seria um “castigo divino”. Ele resgatou falas antigas de Preta sobre sexualidade e insinuou que o local do câncer teria relação com supostos pecados da artista, dizendo que “de Deus não se escarnece”.

“Fiquei triste com isso, mas a Bíblia é clara. Vou mostrar um vídeo dela falando que dar o (ânus) é bom, maravilhoso. E olha onde foi a doença”, declarou o irmão de Zezé, que ainda desejou conforto à família da cantora no fim do vídeo.

As reações foram imediatas. Seguidores apontaram a fala como preconceituosa, machista e ofensiva, além de pedirem que ele provasse as acusações feitas contra a cantora. Muitos destacaram o momento de luto da família e o respeito que deveria ser mantido.

Preta Gil foi amplamente homenageada por artistas, fãs e familiares, incluindo seu pai, Gilberto Gil, que ressaltou a importância do amor e da empatia durante o adeus à filha.