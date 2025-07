Poze do Rodo: Ministério Público suspende acordo após denúncia

Poze do Rodo está no centro de mais uma polêmica judicial. Após aceitar um acordo com o Ministério Público do Rio de Janeiro e doar R$1.518 em ração para uma ONG de proteção animal, o funkeiro teve o benefício suspenso. O motivo? Vizinhos entraram em ação e questionaram a decisão da Justiça.

O artista havia aceitado uma transação penal, que encerraria o processo no qual é acusado de perturbar a ordem com festas em sua mansão na zona oeste do Rio. No entanto, os moradores do condomínio alegaram que Poze já havia sido beneficiado por outro acordo semelhante no ano passado.

A pressão dos vizinhos foi suficiente para que o MP decidisse suspender o acordo temporariamente. Agora, a Justiça aguarda a análise de novos documentos que vão determinar se Poze pode ou não ser favorecido novamente com esse tipo de benefício.

Segundo a denúncia, uma das festas organizadas por Poze começou às 16h e só terminou às 7h do dia seguinte, com som alto, instrumentos de percussão e até narração ao vivo de uma partida de futebol em seu campo particular, conhecido como Arena do Sábio.

Essa não é a primeira vez que o cantor enfrenta problemas no condomínio por conta de eventos barulhentos. Com a suspensão do acordo, ele volta a depender da Justiça para saber se o caso será arquivado ou seguirá na ativa.