Zé Felipe expõe relação com Virginia e filhos após o divórcio

Zé Felipe está vivendo uma nova fase desde o fim do casamento com Virginia Fonseca, mas garante que a parceria entre os dois segue firme quando o assunto são os três filhos: Maria Alice, Maria Flor e o caçula José Leonardo.

Em entrevista ao portal LeoDias, direto de Orlando, nos Estados Unidos, o cantor falou sobre os desafios da paternidade e os planos para o Dia dos Pais. Mesmo separados, Zé elogiou o relacionamento com a influenciadora e contou que eles moram próximos em Goiânia, o que facilita o convívio com os filhos.

“O importante é que as crianças não sintam nada disso. Elas não têm culpa de nada”, afirmou. Ele também reforçou que ambos se respeitam na hora de impor limites e tomar decisões sobre a educação dos pequenos.

Falando sobre o jeitinho de cada um, Zé Felipe revelou que Maria Alice é mais questionadora, enquanto Maria Flor é mais livre e espontânea. “É coisa de Deus mesmo. Saíram do mesmo lugar e são completamente diferentes. A gente aprende muito com eles”, comentou, rindo ao lembrar de perguntas inesperadas feitas pela filha mais velha.

O cantor também adiantou que as crianças vão fazer uma viagem com Virginia nos próximos dias, mas confirmou que todos vão se reunir para o Dia dos Pais. “Vou voltar para o Brasil no dia 8, no mesmo dia que elas voltam. Vamos passar juntos lá na casa do meu pai”, contou.